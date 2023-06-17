宏達電昨（16）日舉行股東會，小股東發問公司營運狀況，有人自爆投資宏達電虧了5千萬，痛批公司董監事酬勞過高，都是一些大肥貓，應該要為了股東們著想，設酬金上限。對此，董事長王雪紅強調，每一位董事對於宏達電的貢獻都是非常重要，一定都是按照規定來辦理。

宏達電從手機大廠轉型為VR/AR頭戴式裝置廠商，積極拓展公司在人工智慧領域的影響力，但公司營運遲遲未好轉，今年第一季每股虧損0.82元，雖然比去年第四季每股虧損1.12元，去年同期每股虧損0.92元，雙雙收斂，但已經是連20個季度虧損的狀況。

王雪紅在股東會上感謝股東支持，「HTC有些事業一直都還在持續投資，尚未能夠全面獲利，但現階段的投資是必要的，因為唯有如此，才能開發出凌駕於世界其他公司的技術，成為首屈一指的企業。」

部分股東無法接受王雪紅的說法，當眾自爆已經因為宏達電虧了5千萬，希望公司能檢討董監事酬勞過高的問題，「都是一些大肥貓，這樣不對，大家都在虧錢，要為大家想一下，董監事酬勞應該要有上限。」

對此，王雪紅緩頰，自己是董事長也是董事，跟先生並沒有領薪水，不是肥貓是苦力，且每一位董事對宏達電的貢獻都非常重要，一定都是按照規定辦理。

宏達電曾在109年證交所及櫃買中心公布之「稅後虧損惟董監事酬金總額或平均每位董監事酬金卻增加」公司，以423萬元董事均酬拿下第一名，當年公司大賠近60億。