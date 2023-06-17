阿里巴巴歷經北京當局的嚴格監管後，創辦人馬雲的近況時常受到關注，阿里巴巴總裁Michael Evans周四罕見正面回應，馬雲還活著且很開心，目前他在東京的一所大學任教，但待在大陸的時間也很多。

綜合外媒報導，Michael Evans的這番說法是為了回應法國廣告集團Publicis董事長Maurice Levy的問題，再次突顯馬雲歷經嚴格監管與審查後，人們對馬雲近況的高度關注。

Michael Evans除了說明馬雲的狀態外，他還強調，馬雲依然是最大股東，「他關心這間公司（阿里巴巴）的運作就像他剛創辦時那樣，這是馬雲的公司，我認為只要馬雲及阿里巴巴還在，這件事就會一直持續下去。」

阿里巴巴在2020年底遭到當局嚴格審查，甚至因此被監管單位強制取消旗下金融科技子公司螞蟻集團的IPO上市計畫，最終2021年阿里巴巴吃下高達28億美元（約新台幣858億）的鉅額反壟斷罰款。

此後，馬雲的行蹤成謎，鮮少出現在公開場合，甚至出現他已經失蹤的揣測，不過從去年開始就有一些目擊馬雲的消息傳出，分析人士指出，即使大陸當局對國內科技巨頭的監管打壓有所緩和，但馬雲的行蹤仍是討論焦點。