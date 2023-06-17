美國記憶體晶片大廠美光的部分產品，遭大陸關鍵領域封殺，公司坦言可能會影響大陸市場一半左右的收入，然而在此狀況下，美光仍宣布砸43億人民幣（約新台幣185億）投資西安廠，公司強調此舉是為了實踐承諾。

為了回應美國發動的晶片制裁，美光成為大陸監管機構的目標，部分產品未能通過網路安全審查，關鍵領域營運商不應採購美光設備，原先美光認為影響不大，但近期卻證實，來自大陸客戶的收入將有一半受到衝擊。

即使如此，美光為了鞏固客戶，選擇繼續在大陸進行投資，未來幾年將陸續投資西安封測廠超過43億人民幣，美光執行長Sanjay Mehrotra表示，此次投資計畫是為了履行美光對大陸業務及成員們堅定不移的承諾。

傳出大陸半導體業界對於美光增加投資的第一反應是「美光是真的不想死啊」擴大投資的意義在於說服大陸當局，並證明美光的態度與想法，去年美光在大陸營收約33.11億美元，占總營收10.7%，若有一半受到衝擊仍是不小影響。

美光頻頻向大陸示好，目前大陸官方尚未做出回應，美光禁令能否放寬也存在變數。