2023年夏季世界特殊奧林匹克運動會將在6月17日至25日於德國柏林登場，台中市共有8位選手和5位教練入選台灣代表隊，運動局長李昱叡11日代表市長盧秀燕前往國立體育大學集訓地點，為選手加油打氣，並致贈伴手禮慰勞選手和教練團隊，預祝選手在賽事中勇往直前，挑戰自我。

李局長表示，盧市長上任後重視身障運動發展，台中市也成立身心障礙體育總會推動身障運動發展，日前理事長兼市議員林孟令，也特別至訓練場為選手加油，期盼台中子弟繼續在世界舞台發光發熱，展現自我。

運動局指出，夏季世界特殊奧林匹克運動會每兩年舉行一次，這一次台中入選的選手包括女子七人制融合足球蔡宛容、顏汝軒、許瑋珍；田徑陳柔安；保齡球李梓妤；網球陳怡真、男子五人制足球夥伴馮冠瑜、張育睿，以及鍾淑華、莊雅婷、蕭志成、張婉慈、李書儀等是來自台中的教練團，期待在特奧會上展現訓練成果，旗開得勝爭取佳績。

李局長進一步指出，運動局積極與台中身心障礙體育總會合作，感謝林理事長共同推展身障運動發展，與市府每年定期籌辦專屬身障選手的運動賽事，鼓勵運動員在競賽場上盡情展現自我，蓬勃身心障礙運動風氣。