民進黨新北市議員許昭興今日下午於議會業務質詢時指出，新北市目前共有復康巴士、長照交通車以及通用型計程車等3種提供身障者就醫的交通運輸服務，但許昭興認為3種類型分屬不同局處業管，服務對象、使用方式皆不同過於複雜，希望相關局處能夠整合，交通局等單位則回應，將於兩個禮拜內研擬統合可行性。

許昭興表示，永和是新北市老人人口比例最高的行政區，除此之外也還有身障朋友需要關懷，所以市府推出復康巴士、長照交通以及通用型計程車來給予長者或身障者服務。

衛生局長陳潤秋說明，目前新北市復康巴士是針對無法自行搭乘大眾交通工具的肢障者提供服務，目前新北共有548輛，長照交通車則是接受長2.0的民眾得以申請，除了就醫也可以接送之日照中心；交通局長鍾鳴時則針對通用型計程車解釋，此類車輛是接受交通部的全國補助計畫，可申請40萬的購車補助，但車輛必須能夠搭載輪椅，目前新北共有72輛此類車輛。

不過許昭興認為，雖然3種服務立意良善，但是業管單位分屬不同局處，且申請方式、服務對象、使用方式皆不相同，對於民眾而言過於複雜，希望社會局、衛生局及交通局等3個局處可以跨局處協調，將3種服務整合，或是作出相關守則、說明書，讓民眾可以更清楚了解服務內容及申請方式。

對於許昭興的建議，鍾鳴時表示，將會與其他相關局處討論研議可行性，將在兩個禮拜提出書面報告。