自5G推出後，偏鄉與離島地區除了重視寬頻與行動服務普及，更積極落實智慧多元應用。遠傳長期投入智慧醫療解決方案，重點包含5G遠距醫療、5G急救醫療聯防救護車服務等，並自2020年於台東推出全台第一個遠距診療服務，今年更將在連江縣（馬祖）、澎湖開診，預計年底將導入馬祖4個鄉鎮、共5個醫療衛生單位。

遠傳電信表示，透過自主開發的5G遠距診療平台，連江醫院醫師與位於台灣本島的新北市亞東醫院醫師已能順利進行共同會診，科別包含眼科、皮膚科、耳鼻喉科，預計年底將導入馬祖4個鄉鎮、共5個醫療衛生單位，提供離島居民就近診療資源。面對台灣社會龐大的高齡長照、慢性病醫療需求，遠傳將持續推動5G遠距診療服務，透過科技力，提升偏鄉與離島地區醫療量能。

遠傳長期投入智慧醫療解決方案，重點包含5G遠距醫療、5G急救醫療聯防救護車服務等，自2020年於台東推出全台第一個遠距診療服務，將醫療資源帶進偏鄉，至今服務遍及台灣12個縣市、35鄉鎮、261村里，服務超過3萬人次，除了蘭嶼、綠島、小琉球等離島，今年更將在連江縣（馬祖）、澎湖開診，科別包含眼科、皮膚科、耳鼻喉科，提升離島居民醫療資源、就醫即時性。

遠傳於連江縣立醫院現場展示透過自主開發的5G遠距診療平台，連江醫院醫師與新北市亞東醫院醫師共同會診。（遠傳電信提供）

遠傳電信表示，遠距診療平台是由遠傳自主開發，可整合醫療院所系統、虛擬健保卡認證、電子病歷，並運用5G高頻寬、低延遲特性，即時傳輸醫學影像並由遠端的專科醫師即時判讀，使專科醫師較為缺乏的偏鄉與離島民眾，得以就近在衛生所、地區醫院進行遠距看診，不僅讓醫療資源深入偏鄉，更減少長途就醫交通往返的碳排，讓網路取代馬路。

遠傳今年亦攜手台北市政府消防局、澎湖縣政府消防局，打造全台消防救護首創「5G跨海急救醫療聯防」，運用5G通訊跨越臺灣海峽，澎湖縣白沙消防分隊的救護團隊可透過智慧裝置車載式攝影機第一視角，搭配骨傳導抗噪耳機，即時傳送救護車內高清影像及資訊，同步連線至臺北市的高級救護分隊，以5G遠距即時救護指導，爭取黃金救援時間，協助澎湖縣的第一線救護人員強化到院前的急重症處置，提升急救成功率。