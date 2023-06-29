遠東銀此次活動提供HAPPY GO會員透過開立Bankee數位帳戶，享有半年5萬元存款額度內1.6％優存利率、HAPPY GO 500點點數等五大優惠，深度結合遠東集團的零售體系，以提供符合客戶需求的金融服務。

遠東銀指出，此次活動特別適合聰明新時代女性與數位客群兩大族群，主因串聯遠東集團金融生態圈整合積點、消費和存錢，不僅享點數回饋、還可享數位存款優利，每筆未來支出均將轉化為收益，為兼顧理財與消費的兩全其美之道。

遠東銀表示，即日起至7月20日透過HAPPY GO推薦碼「VM3101」成功開立Bankee數位存款帳戶，即享五大優惠。而客戶於活動後再邀請1位以上好友申辦Bankee數存帳戶，雙方均可享半年5萬元存款額度內2.6％活存高利。

遠東銀Bankee此次祭出優惠，包括新台幣5萬元存款額度內享1.6％優存利率，為五大銀行平均0.71％的2.25倍，超過5萬元部分另享額度無上限1.31％基本利率，超越一般活存約1.9倍，另可享HAPPY GO點數加贈500點、免費跨行轉帳及提款各6次等優惠。