「台中友善公車」App是專為視覺障礙者設計的語音候車App，因與查詢公車相關路線資訊的「台中公車」App名稱相近，民眾常搞混，今年6月1日起功能已整併進「台中公車」，7月1日「台中友善公車」將下架。

「台中友善公車」跟「台中公車」兩個App名稱相近，民眾使用上容易混淆，葉昭甫指出，交通局以便利服務的考量，推動合併成為一個通用性的台中公車App，保留原有搭乘公車一般功能以外，收納原台中友善公車App所有功能成為無障礙版本，民眾下載台中公車APP後，透過設定功能，可選擇使用一般操作版或無障礙版，將語音服務與乘車資訊「雙效合一」更便利。

交通局長葉昭甫表示，「台中公車」App是交通局發行管理維護的官方版本手機APP，提供市民公車族搭乘台中市公車重要的輔助工具，除了各條公車路線即時預估到站時間資訊外，民眾出遊時的也能由「旅運規畫」輸入的出發地和目的地，自動規畫最佳的乘車或轉乘方案，另，「附近站牌」功能則透過GPS定位，顯示使用者附近的乘車站點，讓民眾快速掌握乘車站位，「我的最愛」功能方便使用者儲存，並且能快速查詢常用路線及站點的公車資訊。

葉昭甫進一步說明，原「台中友善公車」App是為視覺障礙者設計的特殊用途手機App，運用獨特的語音候車服務，使用者可以經由GPS定位及簡單的App操作，手機螢幕朗讀預約指定路線及上下車站點公車，車上的設備同時提醒司機配合靠站載客，提供視障者友善便利的公車服務。

交通局特別提醒，未來民眾下載或更新「台中公車」App後，即可使用功能服務完整的台中公車手機APP，「台中友善公車」App將於今年7月1日起下架。