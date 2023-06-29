高市府於去年7月在70期重畫區闢建「籬仔內公園」，成為高市首座結合工業風的共融公園。（本報資料照片）

高雄去年7月在前鎮區70期重畫區，闢建高市首座工業風共融公園「籬仔內公園」，不料還未滿一年，近日遭女網友在網路社群發文抱怨，公園內柏油塌陷，並且遊樂場軟墊踩踏有空心感，令她擔心小孩子容易發生危險。對此，工務局表示，根據貼文照片評估可能是最近下雨導致地層下陷，目前已派人查明確切原因，會立即改善；軟墊空心感是正確的，因地墊下方有預留空洞以達到彈性保護空間，檢驗都合格。

近日女網友帶小孩到籬仔內公園遊玩時，拍下公園柏油塌陷照片。（摘自臉書「高雄大小事」／崔正綱高雄傳真）

近日女網友帶小孩到籬仔內公園遊玩時，腳踩遊樂場軟墊有空心感。（摘自臉書「高雄大小事」／崔正綱高雄傳真）

70期重畫區緊鄰205兵工廠，過去曾是中石化公司工廠所在地，見證了高雄過去工業發展的歷史軌跡，後續高市府去年7月19日在重畫區內闢建「籬仔內公園」及「竹南公園」，並且在籬仔內公園精心設計遊樂設施時結合齒輪、管線、燃燒塔等工業設施及運輸管線元素，作為遊戲場內的主視覺意象，也是高市首座工業風共融公園。

不料還未啟用滿一周年，有名女網友26日晚間在臉書社團「高雄大小事」發文抱怨，並上傳許多柏油塌陷、遊樂場軟墊照片表示「很新很新的公園，柏油開始塌了，軟墊有些是空心的，這是...發財漏餡嘍」。

近日女網友帶小孩到籬仔內公園遊玩時，拍下公園柏油塌陷照片。（摘自臉書「高雄大小事」／崔正綱高雄傳真）

近日女網友帶小孩到籬仔內公園遊玩時，拍下公園柏油塌陷照片。（摘自臉書「高雄大小事」／崔正綱高雄傳真）

貼文一出，也引發眾多網友討論，網友留言表示「叫高虹安來挖」、「這樣的公共工程還不能批評喔？」、「昨天才剛去欸，以為原本就設計這樣踩起來稍軟」，原PO也在留言區表示「當時帶小孩去玩，邊散步邊看手機，突然一陣下沉差點摔狗吃屎，反應一下給大家知道了解，怕有人一樣不小心出意外」

市議員黃彥毓表示，公園去年7月啟用，是在地家長給小孩放電的好所在，使用率高。雖然驗收時尚未有這些狀況產生，但現在的確有安全疑慮，希望市府可以盡快處理，尤其接下來是暑假期間，看是不是先暫時封閉，畢竟小孩的安全應該優先考量。

市議員陳麗娜指出，市府一直宣傳闢建多少共融公園，提供親子遊憩空間服務，但對於公園維修卻做的不夠好，如前陣子服務區常接獲里長、民眾反應公園軟墊問題，市府才去做更換。她認為公園設備總是要定期做更換維護，而不是總是要民眾使用時感到不便反應才做更換。

對此，工務局養工處回應，已派員現查勘查，確實原因稍待，就網路相片評估可能是最近下雨導致地層下陷問題，如查明原因會立即改善；並澄清軟墊空心感是正確的，因爲地墊下方有預留空洞以達到彈性保護空間，檢驗都合格。