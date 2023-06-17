民進黨花蓮立委人選呼之欲出？由於花蓮被綠營視艱困選區，立委人選至今尚未推出，賴清德今下午到花蓮參加信賴台灣之友會時，開場白就先來「口頭民調」，問大家要推薦誰來當立委？有支持者大喊「張美慧（議員）」！引起現場一陣騷動。張美慧會後受訪說，賴清德參選重要的競選主軸之一，就是國會立委席次要過半，她首度鬆口，如果黨有考量，會慎重考慮。

縣議員張美慧首度鬆口，黨有需要，會慎重考量參選立委。（本報資料照片）

賴清德花蓮信賴之友會，由前國代、作家陳瑞麟擔任理事長，郭漢崇醫師、閥塯．馬哼哼牧師任榮譽理事長，成立會場在吉安鄉的新天堂樂園擠滿大批支持者，立委范雲以及總統府發言人Kolas Yotaka都到場站台助講。

賴清德致詞以交通做為花蓮首要解決的問題，提及通訊軟體重要性，可以建構軟體園區，吸引青年創業，並強調與沖縄石垣通航，為東部農產開拓出路。

賴清德說，花東電氣化已經完成，正推動花東鐵路雙軌化，456億元經費已編列推動中。民進黨執政蘇花改花了551億元，最近又核定蘇花安，也要動用350多億元，讓東部鄉親有更安全回家的路。

對內外交通都重要，賴清德提到，推動捷運化的公共運輸系統，未來花蓮境內可用公車規畫。同時也要強化電信系統建設，如果花蓮通訊便捷不輸西部，可以吸引各項產業來到花蓮，未來希望在花蓮推動軟體園區，歡迎年輕人創業，帶動花蓮發展。

花蓮縣信賴台灣之友會今成立，賴清德會後步出會場，與支持者拍手鼓勵。（王志偉攝）

賴清德進一步提到在農業上，要積極開拓外銷管道，透過台日合作簽訂新制度，讓花東優質的農產品可以直接銷往日本沖繩、石垣島。

民進黨目前在花蓮仍沒有立委參選人選，賴清德也問現場支持者「大家推薦誰來參選這次的立法委員？」大家議論有人說「陳財能」， 賴清德停頓幾秒，說「花蓮人才很多啊」，花蓮立委選舉民進黨一定推薦一位最理想的人選，這個人選如果出來請大家鼎力支持，讓總統和立委都能高票黨選。

賴清德在活動結束步下台與民眾握手時，也有不少民眾如影隨行喊「花蓮立委提名張美慧！」連續大喊多聲，賴清德微笑回應。

因花蓮藍綠選民結構差距，民進黨列花蓮為艱困選區，目前只有政治評論員陳財能表達意願，地方盛傳黨中央有意徵召張美慧出戰，也傳出民進黨考量與無黨人士合作等，但遲遲都未定案。

對此張美慧受訪表示，這一次賴副總統要競選總統，重要的競選主軸之一就是國會單獨過半，立委席次非常重要，花蓮是艱困選區，如果在黨中央有些評估考量，希望我們一起為這個目標努力，她也會慎重考慮。