國民黨新北市議員葉元之21日在網路節目《誰來早餐》中訪問台北市議員苗博雅，由於苗博雅獲民進黨禮讓，將參選2024台北市大安區立委，對決國民黨參選人羅智強，因此這段訪問引來議論。羅智強子弟兵、國民黨台北市議員楊植斗便替羅打抱不平，質疑這樣算不算違反黨紀？葉元之不知道苗博雅是怎麼羞辱國民黨的嗎？羅則坦言這場立委選舉內外夾攻，也感謝楊植斗站出來幫他說話。

針對葉元之專訪苗博雅，楊植斗昨(22)日在臉書直言，苗博雅是打國民黨最凶狠的黑心側翼，葉元之對得起國民黨嗎？他進一步提到，羅智強倡議政黨輪替大聯盟，但羅智強仍強調自己是國民黨的一分子，他有義務支持侯友宜，且為了國民黨的和諧，取消記者會、公開道歉，宣布不再倡議政黨輪替大聯盟。此外，台北市議員游淑慧、張斯綱提出不排除和柯文哲互動，也遭國民黨重話批評。

楊植斗不解的表示，國民黨提名的板橋立委參選人葉元之公開專訪羅智強的對手苗博雅、幫苗博雅造勢，有沒有違反黨紀？楊植斗也反問葉元之，不知道苗博雅是怎麼羞辱國民黨的嗎？且若以國民黨的政黨立場，葉竟去幫民進黨最黑心的側翼苗博雅？對於葉元之的行為，楊植斗質疑，這樣算不算違反黨紀？若不算違反黨紀，他也會考慮直播專訪葉元之的對手羅致政。

對於子弟兵在臉書發聲幫忙抱屈，羅智強昨表示，若葉元之專訪苗博雅就會影響到他的選情，「要檢討的是我自己，而非葉元之」。羅智強坦言，這場立委選舉可說內外夾攻，打得備極艱辛，楊植斗全心投入幫他打這場選戰，並常常為他抱屈，覺得他受了太多不公平的對待，因此選擇站出來說話。

羅智強提到，楊植斗這樣的舉動，讓他想起前高雄市長韓國瑜曾說的「錦上添花人人愛，雪中送炭才是真感情」，羅感動表示，在他雪中艱困前行，仍有楊植斗送來的一盆炭火。羅智強強調，不管再困難，一定要打贏大安區立委這一場仗。