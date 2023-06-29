對於新北地檢署今下午針對板橋幼兒園一案宣布「未檢出」任何藥品，國民黨發言人林家興回應表示，此結果顯示孩子安全、讓家長放心，國民黨對此表達由衷的欣慰，樂見司法調查把真相還給社會，孩子的安全是第一優先，不應有任何政治力介入扭曲。

林家興指出，民進黨過去一個月來「為了政治利益不惜犧牲孩子權益」，進而對侯友宜市長及新北市府進行無謂的抹黑、口誅筆伐甚至造謠，國民黨也要表達嚴正的譴責，當民進黨從市議員、立委到黨主席都在拿孩子安危造謠，把政治利益放在孩童健康之前，這樣的政黨如何有資格受到人民信賴？

林家興痛批，民進黨不只寧可犧牲孩子的權益，還恐嚇家長，甚至把幼兒園跟教保員妖魔化，讓相關群體蒙受恐懼不安及不白之冤，民進黨絕對欠這些孩子、家長、幼兒園及教保員群體，一個道歉！造謠時候非常大聲，要道歉就躲起來，根本「造謠一條龍，道歉一條蟲」。

林家興強調，而侯友宜競選辦公室也已經提出，「希望賴清德及戴瑋姍秉於良知，在24小時內正式道歉」，否則將再採取法律行動，提出加重誹謗的刑事告訴，中央黨部支持相關以司法途徑尋求真相與正義之舉，也呼籲賴清德主席儘速回應，整個台灣社會都在看，都在等民進黨的道歉。