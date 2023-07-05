【LIVE直播】凝聚國民黨士氣 王金平組立委後援會挺侯友宜｜2023.07.05 @ChinaTimes

國民黨總統參選人侯友宜與前高雄市長韓國瑜1日在國民黨黃復興黨部67周年活動中合體，而前立法院長王金平也力挺侯友宜，為了黨內整合，王在今（5）日組織了立委後援會挺侯，邀請了許多黨內立委，或是曾擔任立委的縣市首長出席，盧秀燕、王惠美、張麗善也都會出席。

王金平在場也表示，「感謝大家從四面八方，共聚一堂力挺侯友宜，無論是台灣的現況，或侯友宜的選情」，王金平指出，「距離2024年1月13日的時間很短也很有限，只要我們大家都能為台灣人民、為台灣這塊土地、為中華民國來著想，大家就能團結在一起，時間絕對來得及」。王金平最後更說，「我們今天就是為追求鞏固兩岸和平而聚集力挺侯友宜，就是相信中國國民黨做得到，侯友宜做得到，我們一定做得到，和平是台灣發展的一且基礎，沒有和平就沒有發展」。

而盧秀燕也表示，「五年前我們幾位姊妹競選縣市長，尤其是我個人，當時大家都不看好，所有的民調都烏鴉鴉一片，但我最後大贏20萬票」，盧秀燕也直呼「所以友宜兄，never give up，只要永不放棄，只要繼續奮鬥，就會贏」，盧秀燕更接著說，「那為什麼當時我能夠翻轉成功？從預測輸20萬票，到贏20萬票，就是靠大家，在場的每一個人都有幫我，當時王院長從台灣頭到台灣尾，為我打拚；連當時蕭副總統都到台中替我站台，每一個人都站過我的台，幫過我的忙」。

最後盧秀燕也強調，「我們每一個兄弟姊妹都是這樣子被幫忙，所以只要大家共同努力、團結，一定會贏，最後我們祝福侯友宜高票當選總統，立法委員過半，大家加油！」