台灣與美國在半導體領域合作，在陽明交大與美國普渡大學(Purdue University)達成的台美半導體人才躍升計畫(Taiwan-U.S. Semiconductor Workforce Advancement Program SWAP)協議中取得進一步成果。根據協議，兩校將以聯盟形式攜手發展全球適用的半導體人才培育體系，以穩定全球半導體供應鏈，也讓台灣半導體人才的培育更為精進，並將彼此經驗輸出國外，成為國際仿效的對象。

這項協議在駐美代表蕭美琴見證下，由陽明交大校長林奇宏與普渡大學校長蔣濛(Mung Chiang)在美完成。協議除了建立兩校師生與教學研究上的合作關係外，主要還是著眼於穩定日益重要的半導體人才鏈，並借重陽明交大在培育科技人才的經驗與產業的鏈結，分享台灣經驗。

陽明交大表示，這是近一年來兩校第3次會晤，終於達成簽署「台美半導體人才躍升計畫」(SWAP)協定的成果。未來兩校將在此架構上互相合作，也是繼美國《晶片與科學法》(CHIPS and Science Act)鼓勵在地建立半導體產業鏈之後，台美高等教育就培育半導體人才最顯著的合作案例。

林奇宏表示，台灣半導體的優勢除了高教人才培育外，也包含了大學與產業的密切結合，在新竹科學園區形成台灣特有的產學聚落效應。透過台美半導體人才躍升計畫，除了讓台美兩所半導體重點大學深化關係外，雙方產學合作的企業與校友也將有機會對接，讓兩國在半導體製造、IC設計與系統整合的合作上能更上層樓。

陽明交大也將在21日迎接20名來自普渡大學的新生。這些學生來自於普渡工學院，在正式大學課程前到海外短期交流，今年選擇來台在端午節前夕體驗傳統文化。