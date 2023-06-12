美道瓊工業指數上周五上漲43.18點，漲幅0.13％，收33,876.78點；S＆P 500指數上漲4.93點，漲幅0.11％，收4,298.86點；NASDAQ指數上漲20.64點，漲幅0.16％，收13,259.14點；費城半導體指數上漲10.65點，漲幅0.3％，收3,524.97點。

第一金投顧指出，美聯準會（Fed）本周將舉行6月FOMC會議，據統計，大多數分析師預期聯準會將暫停升息，多數分析師認為聯準會至今年年底前將維持利率不變，點陣圖對今年年底利率的中位數預估將與3月會議時相符。

而在美股領漲，台股短線漲多之下，研判上攻氣勢若要續強，成交量能需持續放大至3,000億元以上較有利，電子及傳產重點族群必須持續拉升，才有望延續漲勢，認為電子股近期資金聚焦在AI題材上，至於題材能否轉化成業績，則需留意第二季至第三季營收是否有明顯起色。

台新投顧分析，台股近日受惠電子股陸續帶來回補庫存消息所帶動，指數不斷攻高，強勢族群也持續輪動，支撐加權指數維持在高檔，預計本周依舊維持挑戰17,000點步調，操作可持續偏積極。

投資建議上，由於上市櫃公司5月營收陸續公布，其中生技、儲能、觀光餐飲等及汽車零組件類股，受惠政策利多及疫後消費復甦值得留意。國際記憶體IDM大廠減產，記憶體產業目前預期第三季供需平衡進而好轉，相關個股可布局。看好iPhone 15規格升級較前兩代顯著刺激換機需求，相關手機零組件廠可留意。