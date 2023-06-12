曜越今天舉行股東會，受到全球通膨升息、PC電競產業庫存調整影響，曜越111年合併營收為31.91億元，年減24.79%，營業毛利為9.72億元，年減32.84%，稅後盈餘為3072萬元，年減85.86%，每股盈餘為0.43元。

電競產業自去年第4季重回成長軌道，加上曜越提前佈局ATX 3.0電源供應器隨著升級潮顯現逐漸發酵，曜越業績也擺脫去年谷底，今年第1季稅後盈餘為3596萬元，遠優於去年同期虧損，並超越去年全年獲利，單季每股盈餘為0.5元，累計前5月合併營收為18.18億元，年增59.25%。

除電競相關業務重回成長軌道，曜越亦跨入自行車產業，發展室內自行車電競運動，其中自行車從代理成車與配件品牌，到成立自行車旗艦店，建立TT BIKE 185線上購物，提供消費者各式體驗及專屬客製化服務，未來也將在中南部展店，打造自行車生態圈，曜越表示，希望今年自行車佔營收比重可望達1%到2%。

曜越今天股東會也完成增選一席獨立董事，由賴彥豪當選。