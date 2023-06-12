國壽5月稅後淨利7.5億元，累計稅後淨利12.7億元。5月單月獲利持穩，主要反映資本利得及經常性收益挹注。5月受惠美國經濟數據持續強韌，及美國兩黨就債務上限達成協議，淡化經濟衰退可能性，帶動市場風險情緒回升，公司伺機實現資本利得，加以今年以來累計利息收入呈雙位數成長，在經常性收益持續挹注下，整體獲利維持穩健。

截至5月底，國壽外匯價格變動準備金累計餘額仍逾420億元，有利於吸收匯率波動，並提供外匯避險彈性。在資本方面，5月國壽淨值比逾7.3％，RBC亦遠高於法令要求。

國泰世華銀行5月稅後淨利28.7億元，累計稅後淨利148.9億元，年成長超過3成，受惠於2022年央行數次升息，放款持續成長及外幣有價證券等價量均增，累計淨利息收入年成長約2成。

截至5月底信用卡有效卡數達657萬張，年成長20％，維持市場第一地位，除因主力信用卡產品CUBE卡新戶持續增加，累計流通卡數近500萬張，動卡率表現良好，有效挹注整體手續費收入。截至5月底逾放比率為0.09％，備抵呆帳覆蓋率為1814％。

國泰產險防疫保單理賠大幅減少，5月稅後淨利2億元，累計稅後淨損1.7億元。由於非防疫險業務每月維持穩定獲利，因此第1季增提準備金所致年度累積虧損已逐月縮小。目前防疫險理賠申請件數已大幅減少，5月單月已賠付簽單賠款金額降至1.4億元，5月底相關賠款準備金餘額尚有4億元，預估足以因應未來賠付需要。

國泰證券5月稅後淨利1.7億元，累計稅後淨利7.5億元，年成長26％。累計前5月台股經紀市占率達3.93％，創同期新高紀錄；定期定額業務穩居市場龍頭地位，再次寫下累計扣款金額與扣款人數新高。

國泰投信5月稅後淨利1.6億元，累計稅後淨利6.7億元，5月底總管理資產規模達1.43兆元，續創歷史新高。「國泰三年到期全球投資等級債券基金」5月募集成績亮眼，「國泰20年美債ETF」（00687B）近1個月規模成長56％、受益人數成長7倍以上，量能擴增速度居所有債券型ETF之冠。