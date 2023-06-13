屏東黑鮪魚文化觀光季5月開跑，許多老饕特地前往當地大嗑黑鮪魚，然而一名「黑鮪魚餐一日遊」領隊近日帶團，竟被一名團員問「中午要吃什麼？」才知道她吃素，讓領隊充滿疑惑「為什麼來參加？」

這名領隊昨天（12日）在臉書「爆廢公社二館」發文，他帶的行程是「東港黑鮪魚餐一日遊」，結果居然有素食者跑來參加，還問原PO那她中午要吃什麼，原PO聽了傻眼，很想反問她「哈囉！這是吃TORO（黑鮪魚）的行程，為何妳要參加」。

最後，原PO請這名團員自己去附近店家找有沒有素食可以吃，或是到超商解決，該團員聽完只說了一句「喔」，沒有特別反應。

文PO出後，許多網友紛紛留言：「她吃素所以是去吃蘿蔔絲的」、「整坨哇沙米給她啊」、「素食界TORO當然是西瓜啊」，還有網友分享「我是一名潛水教練，昨天一個學員說他不能碰水，問我還能教他什麼」。但也有人緩頰「外國人有的認為吃魚是吃素，只要不吃紅肉」、「素食還有一種海鮮素的選項」。