●美國財政部公布，今年5月財政赤字較去年同期的660億美元顯著擴大至2400億美元，超出去經濟學家預期的赤字2360億元，主要因收入大減，以及聯邦醫療保險Medicare支出大增。去年10月至今年5月財政赤字總計達到1.165兆美元，遠超出前一年度同期的赤字4260億美元。

●根據紐約聯準銀行公布的消費者預期月報，受訪者對一年內的通膨預測均值為4.1%，低於前一個月的4.4%，並創下兩年來新低；對3年後的通膨預測均值為3%，高於前一個月的2.9%；對5年後的通膨預測均值為2.7%，高於前一個月的2.6%。

●觀望本周公布的美國通膨數據和聯準會、日本央行和歐洲央行的利率決議，周一美元指數尾盤小升0.1%，報103.64。

●受美元升值影響，周一紐約8月期金下跌0.38%，收在每盎司1969.7美元。

●周一紐約期油重挫4.35%，收在每桶67.12美元。布蘭特期油下跌3.94%，收在每桶71.84美元。高盛下修今年原油目標價，加深對原油需求放緩的擔憂。周日，高盛以俄羅斯供應增加及全球需求減弱等理由，將布蘭特期油到年底的目標價從95美元下修至86美元，將紐約期油目標價從89美元下修至81美元，為半年以來第三度調降預測。