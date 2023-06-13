恆生科技股指數目前大漲2.10%，成分股普遍上漲，僅快手和理想汽車下跌，分別跌0.8%和0.6%。閱文集團漲10.3%，漲幅最大；其次為萬國數據漲8%。

閱文等AI相關股走強，百度漲逾4%，商湯漲6.0%，美圖漲3.5%。

稍早前被視為AI概念股的甲骨文（Oracle）業績與展望報喜，激勵盤後股價飆漲。

受隔夜原油價格大跌拖累，中海油、中石油跌約3%，中石化跌2.1%。

碧桂園，碧服、龍湖等大陸地產股走高，據報導，部分中國房企已經恢復海外債券融資。