近年，環境及氣候議題備受各國重視，紛紛採行「2050淨零排放」因應策略，歐盟「碳邊境調整機制（CBAM）」率先推出，並於2023年10月1日試行，這將開啟碳計價的新時代。全球領先運動品牌Nike與adidas要求至2030年全球供應鏈減碳30%，減碳已成為紡織業必須面對的重要課題。

台北紡織展「永續環保」線上型錄主題展將於6月19日至8月20日展出，主要呈現TITAS參展商的精選產品，包括：

一、永續創新材料。1.纖維改質與生物基材料－採用廢氣回收、農作廢棄物再製、生質纖維、可降解、可回收貼膜材料等原料製成的創新紡織品。2.消費前回收再製材料－採用抽絲紡紗、布料織造及成衣裁剪生產過程中耗損腳料回收等再製原料製成的創新紡織品。3.消費後回收再製材料－採用成衣回收、漁網回收、單一成分來源材料回收再製等原料製成的創新紡織品。

二、低衝擊製程材料。採用原抽色紗、低浴比染色、無水染色、低溫染色、無溶劑、冷轉印及其他符合節能減碳生產加工製程改善優化的創新紡織品。

聚隆(1466)推出AceEco Bio生質尼龍410纖維，含70%生質材料，尼龍的二酸由蓖麻油萃取製成，蓖麻係生長在貧瘠的土地 不須特別灌溉，可再生資源且不與民爭食，可減少70%石化資源的損耗。