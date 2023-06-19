經典的迪士尼主題無人機和花火秀。（澎湖縣政府提供／許逸民澎湖傳真）

澎湖福朋喜來登副董張翔閎伉儷抽出萬元住宿券。（澎湖縣政府提供／許逸民澎湖傳真）

2023澎湖國際海上花火節近尾聲，今晚為倒數第4場也是由澎湖福朋喜來登酒店贊助的福朋喜來登之夜，除有無人機升空排列迪士尼主題圖案和施放超過6000發煙火的10分鐘煙火秀外，現場也抽出三張「萬元港景房住宿券」和「SWAVE微浮酒吧」生啤飲品兌換券等，給加入澎湖福朋喜來登酒店LINE、Facebook或Instagram（IG）官方帳號並領取和投入抽獎卡的現場觀眾。

澎湖福朋喜來登酒店自2015年起連續8年贊助花火節活動，一直是澎湖國際海上花火節的最佳合作夥伴之一。今晚主題之夜現場，副縣長林皆興也代表澎縣府蒞臨現場，頒發感謝狀給澎湖福朋喜來登酒店，現場湧入7000人共襄盛舉。

今晚花火舞台由湖西國中管樂隊、仙人掌藝術推廣協會、澎湖福朋喜來登國際樂團以及實力歌手李唯楓輪番登台，將氣氛炒熱到最高點，晚間9時演出的迪士尼主題無人機秀和精彩煙火秀更是博得滿堂喝彩，帶領大家走入迪士尼經典奇幻世界。

澎湖福朋喜來登酒店位於澎湖第三漁港附近，2016年開幕至今，連續榮獲觀光局「五星級標章」認證，在2021年更獲得「網路溫度計」策略卓越獎的殊榮。酒店全館共331間客房及套房，餐飲更網羅在地時令鮮味，更不能錯過的還有網美必拍的人氣港景無邊際戶外泳池、三溫暖蒸氣室、兒童遊憩、健身房等休閒空間，完美打造澎湖新型態假期饗宴，盡情尊享澎湖之美。

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