北市一名廖姓男子在網上結識15歲少年小祥（化名），竟以幫小祥手機開通「1個月無限上網功能」為代價，邀約其從事性交易，並相約至汽車旅館互相「口交」，小祥父親發現後報警怒告；法官依與十四歲以上未滿十六歲之人為有對價之性交行為，判處廖男有期徒刑3月，緩刑2年，緩刑期間付保護管束。

據判決書指出，廖男於2020年12月9日，以ZENLY交友軟體在網路上結識15歲少年小祥（化名），廖男先傳送訊息給小祥，表示願以幫其手機開通「1個月無限上網功能」為代價，邀約小祥從事性交行為，2人並於同年月27日下午相約汽車旅館，雙方互相為口交行為，案經小祥及其父親報警處理，檢察官依法起訴。

法官審酌廖男與小祥透過網路認識後，明知小祥是14歲以上未滿16歲之少年，心智發育尚未臻健全，知慮淺薄，對於性自主能力及身體自主判斷能力均尚未成熟，竟未克制情慾，貿然與小祥合意以支付對價之方式，與之為性交行為，對小祥身心健全、人格發展產生不良之影響，自應受有相當程度之刑事非難。

法官考量廖男終能坦認犯行，且已與小祥及其法定代理人達成和解，並已依約支付80萬賠償金額完畢，犯後態度尚可，而小祥及其法定代理人均同意給予廖男緩刑機會；法官依與十四歲以上未滿十六歲之人為有對價之性交行為，判處廖男有期徒刑3月，緩刑2年，緩刑期間付保護管束。

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