台灣「一代名模」周丹薇近日上節目分享人生的轉折，10年前因身體、婚姻和事業都出問題，加上父親過世，導致罹患重度憂鬱症，當時高齡80歲的母親為了祈福，帶著她上普陀山跪拜，讓周丹薇萬分不捨，自責「我比鬼可怕」。

周丹薇擁有老天賞飯吃的外貌，剛出道時只拍一支沐浴乳廣告就走紅，更在24歲以《花落水流紅》榮獲第25屆亞洲影展悲劇片最佳女主角獎，演藝事業非常順遂。36歲那年，周丹薇嫁給富商蕭俊郎，不惜為愛淡出螢光幕，想不到人生突然180度大轉變，各種不順利的事情接踵而來，像是求子9年均失敗、周丹薇罹患乳癌、公司虧損1億8千萬、父親過世等，連婚姻都亮紅燈，丈夫疑似有小三，兩人最後離婚收場。

周丹薇認為婚姻的不幸，可能是造成她情緒崩潰的主因。（圖／中時資料照）

周丹薇近日在節目《命運好好玩》透露她是家中獨生女，加上人生前半段無比順利，難以承受突如其來的多重打擊，因此得了重度憂鬱症，當時高齡80歲的母親為了祈求周丹薇趕快好起來，便帶著女兒遠赴普陀山跪拜。

周丹薇。（圖/中時資料照）

說到這裡，周丹薇眼眶泛淚，語氣開始哽咽，不捨母親為了她三跪一拜、九叩一拜，但她當時因為生病，沒有任何的情感，現在回想起來，周丹薇形容自己「我是比鬼還要可怕的一個人」，更自責「我是一個沒心沒肝沒肺的人」。

母親過世後，周丹薇像是失去人生目標般，再度沉浸在痛苦之中，後來靠著親友和宗教信仰，逐漸走出低潮，現在的周丹薇回顧過往，認為自己的人生故事應該可以鼓舞正在遭逢痛苦的人們，「所有的事情不要害怕，尤其是如果你有了宗教的信仰，你很多事情會過去。」

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