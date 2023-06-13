香港女星李嘉欣頂著香港小姐冠軍頭銜出道，雖然婚後淡出演藝圈，她仍以一張美顏、好身材引發關注，李嘉欣日前則曬出和巨型「黃色小鴨」合照，她辣穿運動內衣、短褲再套一件襯衫就入鏡，腹肌、馬甲線全都露，52歲真實身材辣到不可思議。

巨型黃色小鴨10年後重遊香港，吸引大批民眾爭相朝聖，「最美港姐」李嘉欣也現身拍照，只見她單穿亮紫色運動內衣、黃色短褲，再套一件長板襯衫就入鏡，大方秀腹肌、馬甲線，她肌膚緊實、白嫩，零贅肉身材超不科學，無法相信李嘉欣下周二（20日）就滿53歲。

李嘉欣辣照讓網友眼睛大吃冰淇淋，紛紛留言：「永遠的美人」、「腹肌好帥」、「沒有歲月痕跡耶」、「李嘉欣真是逆生長」、「姊姊身材太好啦」。

李嘉欣是選美出身，獲得198年香港小姐冠軍、華裔小姐冠軍，還被封為「最美港姐」，她也以此踏入演藝圈，接連演出電視劇《原振俠》、《畫魂》，以及電影《妖獸都市》、《墮落天使》、《海上花》等片，李嘉欣2008年與富商許晉亨結婚後，便把重心轉往家庭，專心照顧12歲兒子，現已淡出演藝圈。