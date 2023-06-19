韓國直播主Imvely（本名林智慧）11日直播時突然崩潰痛哭，接著公開遺書，就消失在鏡頭前，警方獲報後進入她的住處，儘管已急救送醫、搶救一個多禮拜，Imvely仍不治，享年37歲。

Imvely在11日直播時，透露和其他直播主有口角，甚至動手動腳、上演全武行，後來又表示自己沒能拿到收入結算，對前途感到毫無希望，Imvely就在直播中公開遺書，崩潰痛哭說：「我撐不下去了，我是個丟臉的媽媽對不起」，便消失在鏡頭前。

網友察覺異狀後報警，警方進入她的住處，馬上急救送醫，但送醫後情況仍不樂觀，傳出心臟2次驟停、已腦死，經過一個多禮拜搶救，Imvely仍不治，享年37歲。

Imvely在2013年以賽車模特兒出道，2014年結婚隱退、改當網紅，目前離婚獨自撫養兩個女兒，Imvley輕生後Instagram已轉為非公開帳號，而家屬今（19日）發出訃告，令粉絲都悲慟不已。

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BJ Imvely在直播中做出了一個極端的選擇…… BJ Gat-seong 同胞“我的錯”/ YTN 明星

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