韓國直播主Imvely（本名林智慧）11日直播時突然崩潰痛哭，接著公開遺書，就消失在鏡頭前，警方獲報後進入她的住處，儘管已急救送醫、搶救一個多禮拜，Imvely仍不治，享年37歲。

Imvely在11日直播時，透露和其他直播主有口角，甚至動手動腳、上演全武行，後來又表示自己沒能拿到收入結算，對前途感到毫無希望，Imvely就在直播中公開遺書，崩潰痛哭說：「我撐不下去了，我是個丟臉的媽媽對不起」，便消失在鏡頭前。

網友察覺異狀後報警，警方進入她的住處，馬上急救送醫，但送醫後情況仍不樂觀，傳出心臟2次驟停、已腦死，經過一個多禮拜搶救，Imvely仍不治，享年37歲。

Former Model Turned Streamer BJ Imvely Has Passed Awayhttps://t.co/oFUEX1dKsT — Koreaboo (@Koreaboo) June 18, 2023

Imvely在2013年以賽車模特兒出道，2014年結婚隱退、改當網紅，目前離婚獨自撫養兩個女兒，Imvley輕生後Instagram已轉為非公開帳號，而家屬今（19日）發出訃告，令粉絲都悲慟不已。

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