唯自股東臨時會改選全體董事起迄今，新任董事會與董事長仍無法進入公司履行工作職責，全體員工又被要求居家辦公，影響公司運作，造成風波不斷，公司營運動盪、人心惶惶。

蔡政達指出，泰山新任董事長劉偉龍13日已進入泰山公司視察並瞭解相關業務，一切紛爭暫告落幕，為令泰山公司盡早恢復正常營運，暨保障全體股東及消費大眾之權益，謹呼籲全體員工明日起回復正常上班，在新屆董事會及新任董事長之帶領下謹守工作崗位，克盡個人工作職份，再創泰山公司榮景。

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