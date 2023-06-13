唯自股東臨時會改選全體董事起迄今，新任董事會與董事長仍無法進入公司履行工作職責，全體員工又被要求居家辦公，影響公司運作，造成風波不斷，公司營運動盪、人心惶惶。
蔡政達指出，泰山新任董事長劉偉龍13日已進入泰山公司視察並瞭解相關業務，一切紛爭暫告落幕，為令泰山公司盡早恢復正常營運，暨保障全體股東及消費大眾之權益，謹呼籲全體員工明日起回復正常上班，在新屆董事會及新任董事長之帶領下謹守工作崗位，克盡個人工作職份，再創泰山公司榮景。
泰山（1218）董事長鬧雙胞，泰山總經理蔡政達13日發公開信指出，泰山已於5月31日召集112年第二次股東臨時會全面改選第23屆董事及獨立董事，原第22屆董事及董事長即已當然解任。又泰山公司第23屆董事已於112年6月8日召開董事會推選劉偉龍為董事長，劉董事長自該時起已即刻上任。
唯自股東臨時會改選全體董事起迄今，新任董事會與董事長仍無法進入公司履行工作職責，全體員工又被要求居家辦公，影響公司運作，造成風波不斷，公司營運動盪、人心惶惶。
蔡政達指出，泰山新任董事長劉偉龍13日已進入泰山公司視察並瞭解相關業務，一切紛爭暫告落幕，為令泰山公司盡早恢復正常營運，暨保障全體股東及消費大眾之權益，謹呼籲全體員工明日起回復正常上班，在新屆董事會及新任董事長之帶領下謹守工作崗位，克盡個人工作職份，再創泰山公司榮景。
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