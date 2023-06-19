77歲的劉阿嬤（右2）今收到慰問金時，內心滿滿的感動。（吳佩蓉攝）

端午節將至，蔡衍明愛心基金會今（19日）與宜蘭縣頭城鎮民代表會主席楊碧村、縣議員賴良洲，前往拜訪頭城地區50戶邊緣戶，每戶贈送5000元慰問金與民生物資，期盼弱勢族群能快樂過端午節；基金會表示，宜蘭是蔡衍明董事長的第2個故鄉，持續送愛至弱勢家庭，感謝地方的協助，落實旺旺集團的一份心意。

基金會課長周哲仁表示，旺旺集團總裁蔡衍明常說宜蘭是他第2個故鄉，遂由基金會代替他把這份心意轉達給需要關懷的民眾，且就算企業再有能力也僅能提供資源，如何把資源送給真正弱勢的家庭，需要主席、議員跟村里長的協助，才有此機會致贈端午節清寒戶的慰問金，讓弱勢戶好好過節日。

其中，77歲的劉阿嬤已喪夫20餘年，獨自扶養3個兒子、2個女兒，現年57歲的大兒子經商失敗，導致精神出問題沒有固定工作；二媳婦罹患罕見疾病，花大量醫藥費治療，二兒子僅能每個月給予3000元生活費，加上自己身體狀況不佳，獨居在祖厝老舊房子裡，今天看到那麼多人探望她，收到慰問金時內心滿滿的感動。

75歲的游阿公（右2）去年發生意外無法工作，僅靠每個月3000元老人年金過生活。（吳佩蓉攝）

75歲的游阿公（右3）去年發生意外無法工作，僅靠每個月3000元老人年金過生活。（吳佩蓉攝）

另，75歲的游阿公目前居住的老房子準備拆屋還地，未來住所在哪也不知道，與太太離婚後，兒子和女兒各自成家，十幾年來不曾聯繫過他，僅靠自己打零工和每個月領3000元的老人年金過生活，加上去年發生意外無法工作，肇事者的和解金未如期給付賠償，日子苦不堪言，看到基金會贈送的物資跟慰問金，眼眶泛淚光直說「謝謝」。

楊碧村說，現今時代改變，貧富差距變大，辛苦的人賺不到錢，日子就越難過，許多家庭狀況需要慢慢改善，政府有政府的規定，所以蔡衍明總裁代表民間的心意，不無小補幫忙弱勢家庭，還有長輩說要存幾千元過節日，聽了就讓人心疼， 沒錢什麼事都做不了！很感謝總裁有關心到基層，做實質上的幫助。

賴良洲表示，身為民意代表，每逢過年過節就盡量籌備物資協助弱勢家庭，讓他們生活上沒這麼困苦，社會上有許多需要關心的低收入戶族群，需要透過更多企業、愛心機構等協助，讓他們能過個溫馨的節日。