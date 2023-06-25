香港名媛蔡天鳳（Abby）今年2月底慘遭前夫一家殘忍殺害，震驚華人社會，事發至今除蔡天鳳的頭顱與大腿在湯鍋中尋獲外，其他殘肢至今難以找回，而事發四個月後，18日家屬為她設靈，並於隔日火化；對此，蔡天鳳母親「五姐」在女兒火化後首發聲，並上傳1支5分鐘的靈堂祭拜影片。

蔡天鳳母親「五姐」自女兒遇害後，將抖音上先前分享的生活影片全數清空，且在無更新過，直到近日她上傳1支5分鐘的靈堂祭拜影片，感謝親戚朋友前來送女兒最後一程以及警方這幾個月來的協助。

蔡天鳳媽媽五姐曬出靈堂祭拜影片。（圖／翻攝自抖音）

此外，她也心痛寫下：「大寶貝仁慈心善，在所有親朋好友們眼裡的孝順好女兒，好媳婦，好妻子，好媽媽，這個突如其來的噩耗，讓我經歷了生離死別，撕心裂肺的感受，媽媽溫柔可愛的小心肝，在正值最美好的年華，說沒就沒了，這種血肉之痛永刻我心，沒有終止」。

事實上，蔡天鳳的葬禮總共花費約300萬港幣（約台幣1193萬元），其中的200萬港幣（約台幣796萬元）則是用在遺體修復；而蔡天鳳生前好友之一的歌手劉晨芝葬禮當天也有到場，她受訪時表示，蔡天鳳老公Chris花費很多心思布置葬禮，也提到自己有瞻仰遺容，見蔡天鳳最後一面，但是否有用3D列印技術重建頭顱，她則低調回應「我是在遠處望」。