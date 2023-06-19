磁磚廠冠軍建材(1806)19日召開2023年股東常會，會中承認去年度財務報表和2022年盈虧撥補案。為提升營運成長動能，董事長林榮德指出，未來將強化全台合作簽約門市、工程通路等兩大業務接單，今年則針對自有「冠軍磚家」平台升級版上線，讓消費者可以透過官方網站體驗配磚模擬效果，創造建商、消費者良好產品附加價值。

冠軍2022年稅後淨損1.88億元、每股稅後虧損0.45元。

林榮德指出，今年針對自有「冠軍磚家」平台升級版上線，結合VR模擬技術、便利介面操作，讓消費者可以透過官方網站體驗配磚模擬效果，創造建商、消費者良好產品附加價值。

其次，冠軍深化泥作師傅、建材行業務長期合作，長期舉辦多元培訓講座，有助於建材行經營現代化，有效完整導入冠軍磚家平台，以期創造建材行行銷管理、提高成交率，並努力推動磁磚產業營銷模式升級。

而針對近期房地產市場趨勢，民眾買房以小坪數、低總價建案，林榮德指出，冠軍將積極推廣「小宅用大磚變豪宅」行銷宣傳，於居家地板、中島檯面等領域採用大尺寸磁磚、進口薄磚產品，以放大居住空間視覺效果及提升美感。

另外，看準台灣人口高齡化、毛小孩的家庭居多，林榮德表示，旗下奈米防滑磚產品符合CNS國家標準，採用奈米科技釉料技術，遇水瞬間形成「吸盤效應，增加摩擦力，防滑等級到達澳規P5最高級數，可提供民眾安全、美觀且清潔便利居住環境，公司也將積極在國內市場推廣。