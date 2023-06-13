暴雨釀禍！國1南下水上段「5車連環撞」4人送醫 車流紫爆 15:512023/06/13 中時 呂妍庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道1號嘉義水上路段南下273.6公里處傳出多車撞擊事故，從北向監視器畫面明顯看到車流回堵嚴重。（呂妍庭翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 嘉義地區午後下起暴雨，今下午2點半左右，國道1號嘉義水上路段南下273.6公里處傳出5車連環撞擊事故，現場有4人送醫救治，其中1人意識不清，目前車流嚴重回堵，國道警察仍在現場處理中，至於車禍狀況、原因有待進一步調查。 屏東小吃店氣爆！女騎士衝撞店內瓦斯桶釀禍 5人傷送醫 澳洲重大車禍！婚禮巴士翻覆釀10死數十傷 新人是知名球星 國3水泥車翻覆邊坡！20多歲女受困車頭 救出無生命跡象 #國道1 #連環撞 #暴雨 #嘉義水上 #撞擊 也許您會感興趣 推薦閱讀 烏克蘭「抗俄神器」慘被擊殺！ 媒體人斷言1情勢變了 08:082023/06/12 政治 新北幼兒園爆餵藥風波 嘉市祭新版「給藥紀錄表」 內容曝光 15:482023/06/12 生活 比亞迪多家香港陳列室被人淋潑紅漆 元朗店鐵門遭撞 12:222023/06/12 財經 習近平強調經濟提「雙循環」！前大使揭真相 07:272023/06/12 政治 金門鐵皮屋雞寮深夜失火！240多隻雞鴨全烤熟 飼主心痛 10:292023/06/12 社會 全國學生音樂比賽特優齊聚 6／18、19在高雄衛武營演出 10:572023/06/12 生活 林宥嘉罕見放閃 IG限動公開告白老婆丁文琪反應曝光 11:162023/06/12 娛樂 台中機場剩3航線 王國材：年內恢復14條航線 12:582023/06/12 生活 3車國道連撞一片黑！他「距離10米」連續閃避 驚悚片曝 08:112023/06/12 社會 水泥車國3翻邊坡受困 警消搶救2小時 27歲女駕駛送醫不治 16:562023/06/12 社會 12億棒球場成街友收容所？ 市府連夜出手現況曝 14:002023/06/12 生活 高盛：中國房地產市場未來幾年現L形復甦 12:562023/06/12 財經 未酒駕神秘失控？600萬豪車突逆向撞車 原因成謎 16:092023/06/12 社會 駕車連續撞人釀2死7傷 江蘇高郵市25歲男落網 10:132023/06/12 兩岸 最兇議員遭性騷擾收「下體照」 友人1反應讓她傻眼氣炸 10:322023/06/12 娛樂 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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