嘉義地區午後下起暴雨，今下午2點半左右，國道1號嘉義水上路段南下273.6公里處傳出5車連環撞擊事故，現場有4人送醫救治，其中1人意識不清，目前車流嚴重回堵，國道警察仍在現場處理中，至於車禍狀況、原因有待進一步調查。

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