近日阿根廷巨星梅西（Lionel Messi）造訪中國大陸，參加15日舉辦的阿根廷和澳洲友誼賽，他的到來引發當地球迷一陣狂熱，一到達下榻飯店，阿根廷代表隊就受到大批球迷圍觀，期待親眼目睹球王風采。

只是梅西一抵達機場，就碰上了一段小插曲，據陸媒報導，梅西和狄馬利亞（Ángel Di María）並未立即隨隊，而是在機場停留一段時間，因為他們帶的西班牙護照，在中國大陸不適用免簽，所以無法通過安檢，因此也出現了梅西雙手交叉在前、身後站著中國大陸公安的經典照片。

這是梅西第7度的中國大陸行，預計將參與一系列活動，根據《北京日報》指出，阿根廷隊11日原本計畫從飯店離開後，前往奧體中心體育場進行訓練，但因為飯店外球迷過於瘋狂，阿根廷隊無法離開而取消訓練，就連球員的見面會也泡湯。

但也有人苦中作樂，一名球迷開車偶遇阿根廷乘坐的大巴從旁駛過，便讓副駕駛座的人幫他隔車拍照，男駕駛不斷催促：「快快快！」、「就這個角度給我拍」，形成另類的「同框照」，讓網友笑稱：「算是跟梅老闆同框過了，圓滿了！」