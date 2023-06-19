高雄國賓飯店今年初熄燈後，已申請通過危老重建，預計最快今年第3季拆除，計畫興建2棟住商大樓，其中1棟樓高58層，將成為高雄第3高樓。不過，明天該案將開環評說明會前夕，緊鄰該址旁的社區今（19）日陳情指稱，該案將蓋在土壤液化高潛區，呼籲環評委員重視地質風險。

依據「高雄市前金區後金段」住商大樓新建工程環境影響說明書指出，該案規畫興建兩棟地下7層，A棟58樓（高度231m不含屋突）﹔B棟52樓（高度209.4m不含屋突），戶數552戶（餐廳1戶、店鋪1戶、住宅550戶），建築面積2548.12㎡，總樓地板面積14萬8817.05㎡。

明天高雄國賓危老改建將召開環評會議，不過一牆之隔的社區大樓「京城凱悅」管委會則發出聲明指出，此開發案爭議很大，呼籲環評委員及有關單位重視地質風險，該案基地位於高度風險土壤液化潛勢區，且鄰近愛河，若緊鄰本大樓興建超高大樓，應適當增加臨棟距離，並確保興建開挖過程大樓結構安全，防止地層下陷、傾斜、管湧滲漏現象等安全問題發生。

「京城凱悅」管委會也指稱，該建築與本大樓棟距小，綠化空間低，超高建築將導致日照不足依法若通過此設計案，將侵犯本大樓多數住戶之日照權，防礙採光通風，無法得到日照及景觀造成壓迫，導致實際房價受損。

「京城凱悅」管委會還提到，高雄國賓危老改建工程恐影響社區居民交通，易造成周邊交通壅塞、會車不易與路基破壞將造成本大樓住戶之行車危險與不便，且施工期間將出現空氣微粒汙染、躁音振動影響，訴求應有合理的空氣品質與噪音影響評估及相關損害補償措施。

對此，高市府環保局表示，本案尚未提送環說書件審查，待開發單位完成環境影響評估說明書後，由目的事業主管機關轉送至市府，將依程序進行審查。進入審查程序時，民眾得依規定申請旁聽及發言表達相關意見。

高市府工務局回應，經查本案尚未提出建築執照申請。後續收到申請案件後，將依建築法相關規定辦理。有關冬至日照及停車場出入口位置設置等檢討，則因涉及都市設計及交通影響評估等審議程序，將由各審議委員會依規定研議之。