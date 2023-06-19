台南市長黃偉哲介紹台南國際芒果節宣傳活動現場展示的料理、甜品。（洪榮志攝）

台南芒果產量與品質全台第一，今年的台南國際芒果節將6月22日登場，除了在全市6大芒果產區舉辦芒果行銷活動外，還策畫台南芒果快閃巡迴車，於6月24日至7月8日從產地配送5車次的冷鏈物流專車，將台南芒果陸續送到彰化、台中、苗栗、桃園及雙北等各取貨點，讓全台民眾都能品嘗在地鮮甜芒果的滋味。

市府今天宣布「2023台南國際芒果節」正式開跑時，也邀請11家台南在地的知名飯店、甜點品牌，共同推出精心研發的芒果料理及甜品，將芒果的獨特風味發揮到極致，市長黃偉哲也善盡「最佳代言人」角色，逐一介紹現場展示的料理、甜品。

市府表示，今年的台南國際芒果節以「芒著饗你」為主題，從6月22日到7月22日連續5周，將分別在：大內走馬瀨農場、玉井區公有零售市場、南化里天后宮廣場、左鎮驛站、楠西鹿田里江家古厝、官田渡拔青果市場及大內公有市場旁農會空地等地，舉辦芒果行銷活動。

黃偉哲認為，芒果風味獨特，無論是入菜、甜品到製成芒果乾都非常美味，深受國外買家的肯定；市府為促銷台南芒果，在產季前即已超前部署，邀請日本、韓國、美國等9國買家洽談並成功下單，相信也會受到國內消費者的喜愛。

農業局長李建裕指出，雖然今年初春雨不多，但在果農細心呵護下，台南芒果的「質」與「量」都非常好。台南國際芒果節活動不僅有芒果料理DIY、採果體驗及農特產展售，更有各式芒果甜點、冰品、飲品的品嘗活動，歡迎全台鄉親今夏前來台南「芒著饗你」，品嘗在地鮮甜芒果的獨特美味。