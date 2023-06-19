美國國務院官員今（19）日指出，正在中國大陸進行訪問的美國國務卿布林肯（Antony Blinken）將在今日下午4時30分會晤大陸國家主席習近平，為此趟罕見但重要的訪陸之旅畫下完美句點。

路透社等外媒報導，美國國務院發布聲明指出，習近平將在北京時間下午4時30分與布林肯舉行會談。

It's happening - Secretary Blinken will meet with People’s Republic of China President Xi Jinping at 4:30 p.m. local time per a State Department Official https://t.co/Aj1wQRoHTU — Emily Feng 冯哲芸 (@EmilyZFeng) June 19, 2023

外媒評論，這顯示布林肯備受矚目的2天訪陸行正在穩定世界兩大經濟體之間的緊張關係，布林肯能與習近平會談，也是他此行是否成功的關鍵衡量標準，外界也期待，墜入數十年來低點的中美關係將有所改善。

這是5年來首度有美國國務卿訪問中國大陸，布林肯也是2018年以來，首位會晤習近平的美國國務卿，兩人會晤預計將有助於推動拜登與習近平於今年稍後舉行峰會。

布林肯於昨（18）日飛抵北京，他先與大陸外長秦剛會談7.5小時，今日上午與中共中央外事委辦公室主任王毅舉行會談。

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