華航今年第1季營收426.92億元，年增14.66％，超越2022年各季表現，其中，客運收入大幅成長，年增幅1,417％；貨運量則維持與疫前相當，加上運價仍高於疫前，帶動營收較疫前高出50％。目前主要營收來源已由貨運轉為客運，相較疫情期間客運與貨運收入的比例約1比9，今年第1季已轉變為6比4。

華航積極滿足疫後快速增長的旅運需求，預期下半年客運復甦更為顯著，整體客運班次數將達疫前8成，其中歐洲、北美及大洋洲等長程航線大致恢復至疫前規模，營收遠超越疫前達125％-153％，且7月18日將開航台北-布拉格，再添歐洲航點；區域航線則持續增加班次密集度，已陸續開航宿霧、峴港及清邁等東南亞新航點，並逐步恢復高雄小港機場出發的航班。接下來的暑假訂位量持續攀升，有望迎來疫後旅運高峰。

貨運方面，2022年華航共承運74萬噸，市場占有率42％，位居所有航空公司之冠。今年上半年貨運巿場呈現供給成長、需求減緩現象，預期下半年在產業供應鏈庫存持續去化調整下，貨運需求可望趨穩。華航將持續彈性布局調整航網，積極爭取中長期客製化專案包機，增攬半導體機台、冷鏈貨物、發動機及航材等高收益貨源，並強化整合型快遞與聯航合作。

為因應持續成長的運能需求，華航陸續引進25架A321neo客機，目前已交付10架，預計2026年全數到位；也訂購24架787客機，預計2025～2028年交機；另外，規畫延租既有的737-800，維持區域線航網穩定；並研議增租長程機，補充運能及強化布局。貨機則依現行貨運營運策略及運能需求，將出售5架747-400F貨機，並持續引進777F貨機，目前已交機6架，剩餘4架於2024年交機完畢。

高星潢指出，今年客貨運預期將逐步回穩，華航除靈活調配運能，也積極穩固機場資源，及早規畫機組員與航機調度，以維繫服務水準。