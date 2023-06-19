中華男籃代表隊19日在新店晧宇國際正式展開集訓，除了陳盈駿、戴維斯、林庭謙、曾祥鈞、周桂羽和曾文鼎，其他培訓國手都全員到齊，中華隊總教練桑茂森說：「目前集訓氣氛蠻好，對於亞運的目標，我們充滿信心，剩下的就是總教練的問題！」

一走進晧宇就被現場想來圍堵楊敬敏新聞的電視台陣仗嚇到，桑茂森說：「上屆亞運我們沒有歸化球員仍然闖進4強，也讓我們這次面對不小壓力，起碼這次我們就算不能用阿提諾，也有戴維斯備用，有了曾文鼎負責內線策應，我對這個陣容更具信心。」

「我們一開始在找國手時，就是定調在要打亞運，畢竟這次要經歷3個月的集訓，還要出國移地訓練，目的就是以賽代訓，」桑茂森表示，「幾乎所有人都第一時間點頭答應，也都以健康狀態出賽居多，我會努力找到適合他們打法，也跟老將分享建議。」

由於有點小感冒，劉錚今天受訪時刻意戴著口罩，「自從回台之後，我一直都有維持體能，上周只跟團隊練過1次，我還在努力找回應有狀態。面對亞運，我會拿出最好狀態回應，至於這些新隊友，我都有看他們比賽，確實都是個人能力出色的球員。」

「我相信這個團隊可以擦出不錯火花，但還是要看磨合狀況，」劉錚說，「無論是有阿提諾，或是戴維斯在陣中，我都可以相當放心，接下來我會努力以身作則，幫助這個團隊越來越好。」