桃園市大園區某工廠為農地違規興建，經桃園市政府聯合稽查多次有罰款紀錄，廠方不僅沒有改善，近期還將大型機具偷偷移到航空城已徵收土地內放置，立法委員魯明哲邀集相關單位討論，民航局除將設置路障及保全據點管理車輛及人員出入外，也交由律師研議提告該工廠竊占國有土地。

魯明哲指出，桃園航空城目前已完成土地徵收，部分土地由桃園市政府管理，一部分則是由民航局管理，近期有民眾發現已徵收土地範圍內，有某間工廠大型挖土機等重機具放置在內，並具名檢舉竊佔國有土地，未料陳情近1周，相關單位沒有具體動作也沒有回應，挨批政府機關沒做好土地相關管理，讓有心人趁隙為非作歹。

航空城徵收土地遭停放大型機具，民航局研議提告竊占國有土地。(民眾提供／呂筱蟬桃園傳真)

民航局、大園警分局與陳情人等13日下午共同研商，民航局指出，在5天前已在徵收範圍內土地設立告示牌與路障，另請保全公司設點巡守，管制所有車輛進出及避免閒雜人等出入，派員前往稽查，發現土地確實遭人停放大型工業機具，已要求業者立即清除所有地上物，若業者仍置之不理，將進一步交由律師提告竊占國有土地。