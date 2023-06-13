第一財經13日引述華為常務董事、終端BG CEO、智能汽車解決方案BU CEO余承東表示，高通恢復華為5G晶片供應一事為假消息。

近期陸媒引述產業鏈人士指出，華為近期已上調2023年手機出貨量目標至4,000萬支，而華為年初將這一目標設為3,000萬支級別。產業鏈人士表示，華為對今年公司手機出貨行情有信心，今年華為新品發表節奏有望恢復正常。相關消息也帶動陸股上的華為概念股近日大幅走揚。

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