第一財經13日引述華為常務董事、終端BG CEO、智能汽車解決方案BU CEO余承東表示，高通恢復華為5G晶片供應一事為假消息。
近期陸媒引述產業鏈人士指出，華為近期已上調2023年手機出貨量目標至4,000萬支，而華為年初將這一目標設為3,000萬支級別。產業鏈人士表示，華為對今年公司手機出貨行情有信心，今年華為新品發表節奏有望恢復正常。相關消息也帶動陸股上的華為概念股近日大幅走揚。
此前市場有消息傳出，高通有恢復對華為的5G晶片供應，華為在下半年即將發表新旗艦機Mate 60將有5G服務。但陸媒13日引述華為高管余承東表示，這是假消息。
第一財經13日引述華為常務董事、終端BG CEO、智能汽車解決方案BU CEO余承東表示，高通恢復華為5G晶片供應一事為假消息。
近期陸媒引述產業鏈人士指出，華為近期已上調2023年手機出貨量目標至4,000萬支，而華為年初將這一目標設為3,000萬支級別。產業鏈人士表示，華為對今年公司手機出貨行情有信心，今年華為新品發表節奏有望恢復正常。相關消息也帶動陸股上的華為概念股近日大幅走揚。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。