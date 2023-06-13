屏東縣長周春米參加警察節活動，與小朋友合照。(屏縣府提供)

警察節慶祝大會，屏縣長喊要加強最後一道「阻詐」防線。(屏縣府提供)

屏東縣警局13日舉辦警察節活動，縣長周春米除表揚年度警察局模範警察及有功人員外，並感謝員警平時在工作崗位上，犧牲奉獻、兢兢業業地為維護治安奉獻心力，同時提醒務必加強最後一道「阻詐」防線。

活動特別邀請小朋友與縣長一同觀賞攻堅逮捕演練，並讓孩童們認識警用裝備等實用知識，帶領孩子認識警察工作的性質與辛勞，現場攻堅爆破聲及員警逼真演練，都讓小朋友們驚呼連連。

周春米表示，詐騙案件是長久以來的社會問題，屏東縣今年詐騙破案率相較於去年提高20％，但詐騙件數比例卻層出不窮，為此，於會中特別指示警局及金融機構，務必加強最後一道「阻詐」防線，期待透過整合各局、處資源，全力執行各項反詐騙策略，守護鄉親財產安全。

近期有許多議員相當關心警局同仁服勤時數，周春米說，屏東縣內警察皆為聯合執勤，無裁撤派出所問題，在目前縣內編制員額足夠，服勤員額不夠情況下，要如何兼顧同仁工作權與健康權，後續會更細膩並加強相關政策，以確保社會治安及民眾安全。