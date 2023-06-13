飛兒樂團（F.I.R.）曾唱紅許多熱門歌曲，不過其主唱Faye（詹雯婷）退團單飛後，指控樂團團長兼恩師陳建寧在老東家華研國際的履約保證書等文件上偽簽其姓名，並控告陳建寧等人偽造文書，豈料卻遭到對方提反訴，雙方對簿公堂。對此，Faye今(13)日稍早在臉書上曬出聲明回應了。

Faye控告陳建寧等人後，經台北地檢署鑑定筆跡確認是Faye親簽。案經再議後，台北地檢署二度偵查，認為Faye明知保證書上是她簽名，仍控告恩師陳建寧等人，13日依誣告罪起訴Faye，陳建寧等人仍獲不起訴處分。而陳建寧也發聲感謝司法還他一個公道，「期待未來各自在音樂上好好努力，各有一片天空，感謝大家的關心！」

對此，Faye今晚在臉書上曬出5點律師聲明，提及目前尚未收到相關處分書，對於案件內容無法多做回應。此外，她也再度對案情做出解釋，指出自己確實未在案件所涉保證書上簽名，故以司法管道捍衛自身權益。另外，在偵查過程中，她亦有提出客觀事證證明保證書上「詹雯婷」三字簽名是遭偽造，因而就案件結果被認定詹雯婷「所告訴偽造文書不起訴」，與事實有出入。為保護自身權益，Faye收到不起訴處分書後，將會依法提起再議，並會積極提出事證捍衛自身權益。