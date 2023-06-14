永康警分局為歡慶警察節，特別與轄區百谷王企業合作，生產印有「永康警好讚」專屬瑜珈墊要送給分局每一位員警，並特別邀請ACE美國運動委員會專業健身教練陳明毅先生到分局現場示範，瑜珈墊各種靈活運用的方法，同時結合社團法人台南市酵母社會關懷協進會專業足部反射健康法的分享，讓員警更了解如何在辦公場域運用瑜珈墊進行伸展、按摩身體穴道，達到身心放鬆的效果，分局長甘炎民特別代表分局致贈感謝狀感謝陳明毅教練及台南市酵母社會關懷協進會，感謝大家在警察節前夕參與警察慶祝活動，發揮各領域專業為警察加油。

活動體驗期間，員警表示很感謝分局用心規劃警察節禮物及紓壓活動，印有永康警專屬的瑜珈墊相當新奇，還特別利用分局常訓邀請帥氣又專業的健身教練搭配體態姣好女性員警進行瑜珈及重訓示範，讓今年的警察節多元又精彩。

永康警專屬的瑜珈墊相當新奇，還特別利用分局常訓邀請帥氣又專業的健身教練搭配體態姣好女性員警進行瑜珈及重訓示範，讓今年的警察節多元又精彩。(永康分局提供)

永康警專屬的瑜珈墊相當新奇，還特別利用分局常訓邀請帥氣又專業的健身教練搭配體態姣好女性員警進行瑜珈及重訓示範，讓今年的警察節多元又精彩。(永康分局提供)

永康分局長甘炎民期盼將正確健康紓壓觀念送給大家，照顧員警身心健康。(永康分局提供)

為迎接615警察節到來，永康警分局自5月就規劃一系列慶祝活動，從舉辦挽袖捐熱血活動開始，永康警用實際行動響應社會公益，緊接舉辦首場績優員警楷模表揚典禮，公開感謝過去員警為轄區治安、交通及為民服務奮鬥努力。

永康分局長甘炎民期盼將正確健康紓壓觀念送給大家，照顧員警身心健康。(永康分局提供)

永康分局長甘炎民表示警察工作屬高風險職業，需要長時間輪班守護治安，員警常處於不確定、高壓力環境，面對各種緊急狀況，因此今年永康分局特別規劃製作專屬瑜珈墊要送給所屬員警，期盼將正確健康紓壓觀念送給大家，在工作辛勞之餘利用短暫時間與空間，就可以進行適當的身體伸展及穴道健康法的按壓，釋放一整天的工作壓力，進而照顧員警身心健康，讓今年警察節別緻又有意義。