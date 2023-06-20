花蓮一對林姓情侶酒駕與他車輛撞，林男為隱匿女友酒後駕車，向警方謊稱自己才是駕駛肇事者，機警員警察覺有異，調閱路口監視器，畫面拍到「林女從駕駛座下車」，揪出真相，林男頂罪被識破，全案依公共危險罪、藏匿人犯及湮滅證據等罪偵辦。

警方表示，住花蓮的31歲林姓女子駕駛自小客車載35歲的林姓男友出遊，不料與一自小客車發生擦撞，由於林女開車前曾飲酒，林男向到場處理交通事故的員警誆稱，「我是駕駛人」，警方依道路交通事故處理規範等相關規定，對現場兩造雙方施以酒測，林男經測定酒測值超過法定標準，被帶回派出所內製作筆錄。

情侶飲酒駕車肇事，警方調閱路口監視器拍下「女友駕駛座下車」畫面（圖左），男友頂罪曝光。（警方提供／王志偉花蓮傳真）

原本以為這起酒駕肇事，案情單純，但因涉及刑法公共危險罪，員警認為有必要蒐證查明，於是調閱附近路口監視器欲釐清車禍經過，未料竟看到事故發生當下，林女由車輛駕駛座下車，真相曝光，警方隨即逮人查辦。

員警播放監視器畫面，林男才坦承，因擔心女友遭受刑責，且認為女友喝的比他還醉才出此下策，出面頂替。全案將林女依刑法公共危險罪、林男依刑法藏匿人犯及湮滅證據罪調查偵辦。

吉安分局表示，「酒駕零容忍」政策，道路交通管理處罰條例及刑法都提高相關刑責。另外，為隱避犯罪而頂替他人者也將吃上官司，此外，一經發現冒名頂替情形，且讓員警依其供述製作道路交通事故談話紀錄表等公文書，將涉及刑法偽造文書罪，籲民眾千萬不要以身試法。

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