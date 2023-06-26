顏姓男子因一起乘機猥褻案件，遭新北地院判處有期徒刑1年、緩刑3年，保護管束期間被要求禁止飲酒，且每月2次前往派出所報到並實施酒測，但男子難敵酒癮，多次破戒飲酒，檢察官決定聲請撤銷緩刑獲准，全案雖可抗告，但一旦確定，恐將入監服刑。

顏男確定獲得緩刑宣告時，檢察官要求在受保護管束期間禁止飲酒，起初他按期至派出所報到並實施酒測，然於今年初並未依約報到，經屏東地檢署發函告誡，並告知如再有違誤，將聲請撤銷緩刑宣告。

顏男今年4月又違反禁止飲酒命令，屏檢決定調整處遇措施，要求每日前往派出所報到並實施酒測，但他仍於今年4月再次違反禁止飲酒命令，檢察官決定不忍，向法院聲請撤銷緩刑。

承審法官認為，顏男於緩刑付保護管束期間，未遵期報到及數次違反禁止飲酒命令，經多次發函告誡，仍不知遵守規定，無視檢察官執行命令及告誡，更犯不能安全駕駛致交通危險罪，違反情節重大，無從再預期能恪遵相關法令規定，因此宣告緩刑撤銷。可抗告。

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