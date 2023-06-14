由於基隆多雨，再加上許多建築物的屋齡都偏高，因此許多民眾在屋頂出現漏水時，總會選擇在屋頂搭建遮雨棚防漏，但現行限制遮雨棚屋脊最高不得超過1.5公尺，基隆市政府都發處表示，正研議效法台北市、桃園市，將高度放寬至2.1公尺。

基隆市平均屋齡高達33年，再加上多雨，在屋頂搭建防漏用的遮雨棚的需求本就很高。市議員韓世昱、呂美玲提案，希望市府能夠研議放寬現行屋頂防漏規定，讓更多社區可以開放申請。同時，針對屋脊高度，也希望從現行的1.5公尺放寬到2.1公尺，嘉惠更多市民。

依現行法規規定，屋頂女兒牆在1.5公尺以下的五樓以下、十年以上合法建築物，可申請加蓋斜屋頂防漏。但為避免淪為違建使用，屋脊高度限定1.5公尺。

呂美玲表示，現在包括桃園市、台北市，遮雨屋頂最高點都放寬到2.1公尺，但基隆仍規定1.5公尺。另一方面，雖然五層樓以下的公寓不少，但也有六樓以上的建築有這樣的需求；希望市府可以研議，在不與上位法規衝突情況下，放寬防漏屋頂加蓋的相關規定。

市議員張耿輝則是指出，屋頂漏水這個問題多半發生在老舊的公寓，若住戶經濟許可早就換房。他說，議會同仁常接到陳情，民眾在屋頂加蓋遮雨棚解決漏水問題卻被檢舉違建，要求要補建照。張耿輝問，這麼老的房子該怎麼補照？實務上無法合法申請，但事實又存在，他建議不影響消防安全前提下放寬規定，省得民代、區公所都難做人。

都市發展處長謝孝昆表示，市府正與建築師公會等多單位研議「基隆市合法建築物平屋頂搭蓋屋頂防漏設施修正」，研擬取消住宅5樓以下限制及放寬屋脊高度，協助市民以合法程序解決建築物屋頂長年漏水問題，市府正加速研議腳步，希望下半年完成，送市務會議討論。