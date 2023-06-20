苗栗縣府日本再生能源及產業發展考察團結束6天的參訪行程，此行在農業、消防、環保、長照、社福、再生能源產業發展等方面都收穫滿頗多，20日透過記者會向鄉親報告考察心得及未來施政方針，全力朝向建構苗北科技區、苗中城心區、苗南產創區、苗西綠能區、苗東觀光休閒區邁進，奠基苗栗的硬實力。

縣府考察團由縣長鍾東錦率隊工商發展處、消防局、環保局、衛生局、農業處、社會處、行政處、工策會等局處長、科長從6月12日至17日赴日考察6天，參訪東京都、神奈川縣、靜岡縣、千葉縣、埼玉縣、福島縣等6縣11處單位。

此行考察的主題分為「再生能源」：與福島再生能源研究所、山倉水庫浮動式太陽能發電廠、普登科技公司交流氫能源及太陽能源運用經驗。「儲能防災」：拜會東京都廳及福島縣廳，交流公部門儲能防災經驗。

「長期照顧」：至埼玉縣拜訪元氣集團及親光療養院實際考察日本長照環境。「友善環境」：涵蓋智慧城市及產業轉型等多元面向，包含豐洲市場遷建及經營管理交流、東京火車站歷史建築活化、橫濱市智慧城市願景及富士鱒魚養殖場經驗交流。

鍾東錦說，此次最重要的考察重點再生能源發展，除了太陽能發電外，利用廢木材、家畜排泄物當作燃料的生質能、地熱發電等亦是日本發展再生能源的項目，未來苗栗可考慮與鄰近縣市合作發展生質能，苗栗的溫泉區也可評估發展地熱發電的可行性。

日本方氫能更已進入成階段，縣府將邀請福島再生能源研究所到苗栗協助檢視合適開發地點，希望能持續招商引資，打造「苗西綠能區-氫能示範區」，邁向2050年淨零排放的目標。

鍾東錦指出，日本的長照及防災等方面的措施亦值得學習，尤其防災教育非常落實，是縣府消防局、教育處須要加強的地方，以建立良好的防災意識。

農業處長陳樹義簡報說明未來推動方向包括：完善竹南龍鳳漁港直銷中心改建計畫及未來通霄漁港直銷中心結合冷鏈設備、水產品加工場興建畫；推動苗縣畜牧循環資源利用研究中心興建計畫，向日本福島縣學習畜禽糞生質能源利用，生產之有機肥再次運用，達到循環農業零廢棄、淨零碳排等目標。

消防局長匡夢麟簡報未來執行方向，希望強化災害防救會報功能、加強防災宣導、由下而上深耕防災教育、辦理大型跨域防災演練、建構全新備災觀念、規畫114年建置地下備援災害應變中心等。

環保局建議執行作法，包括汙染熱區佈建空氣品質及氣象微型感測器，掌握汙染物排放及區域性氣象變化，提升空氣汙染即時應變及救災處置能力，建立空氣品質惡化區域防制計畫等。

社會處提出未來方向，則是目前台灣有商業長照保險，由個人選擇是否投保，但政府尚未以全民稅金方式扣繳，建議中央似可評估是否以目前台灣健保方式或日本全民稅收方式，建構居家照顧、機構照顧的優質長照體系。

衛生局簡報未來推動長照方，是向強化人力人才培植、打造智慧照護環境、實踐幸福長照家園。工商發展處簡報未來推動方向，為持續招商引資，力邀福島再生能源研究所及相關氫能研究單位至苗栗，協助評估適合地點，以結合生質能、地熱、太陽能等再生能源在「苗西綠能區」打造「氫能示範區」。