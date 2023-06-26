湧德今天舉行股東會，湧德主力產品為整合型RJ45，佔營收比重約80%，近幾年湧德除積極拓展RJ45在網通產品的應用，原本整合式元件(含濾波器及機構件)也因應客戶需求提供分離元件，公司亦不斷深化高頻高速及磁性材料相關技術，希望逐步簡化產品設計，並提升產品傳輸速度以符合市場需求。

湧德111年合併營收為63.21億元，年成長2.55%，營業毛利為12.12億元，年成長4.88%，合併毛利率為19.17%，營業淨利為3.09億元，年成長27.26%，稅後盈餘為3.27億元，年成長36.3%，每股盈餘為4.25元，今天股東會決議每股配息2.3元。

湧德第1季稅後盈餘為7321萬元，每股盈餘為0.95元，累計前5月合併營收為24.89億元，年減12.12%。

看好高頻高速傳輸需求，湧德自2018年開始投入開發應用在資料庫中心機房中機櫃與機櫃之間的光傳輸模組前端連接器(SFF)，隨著資料庫中心建置需求攀升，出貨逐步放量，去年SFF佔湧德營收佔重低於5%，公司預期，今年SFF出貨將倍數成長。

為因應供應鏈移轉趨勢，湧德於越南租借廠房，目前送件環評中，順利的話，下半年可以動工，並於今年第4季加入生產，根據湧德規畫，未來四川廠產品將移至越南廠區生產。

展望下半年，湧德表示，第2季趨勢將延續到第3季，期望第4季如同大家期盼變比較好，考量全球總經環境及產業狀況，預估今年銷售與去年持平。

今天股東會也完成董事改選，新任董事為陳伯榕、陳旻徹、陳綺玲、石育展、簡長春、君豐投資公司，獨立董事為范光照、劉學愚、王緒玲。