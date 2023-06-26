余祥銓與小12歲女友柔柔交往多年，日前開心宣佈懷孕喜訊，余祥銓今（26日）在臉書分享小寶寶性別，笑說他們從肚子尖尖、從背後看有腰身、12周超音波照片看到疑似小GG的東西等線索以為小孩為男寶。沒想到，16周產檢時從護士的口中確認腹中胎兒為女娃，「真的是超級驚喜、出乎意料欸，不曉得我們倆當時在亂看什麼東西」。

余祥銓今在臉書透露，自柔柔懷孕後，他們小倆口及身邊親友都認為是男寶，以為看到生理特徵的他更笑說「16周產檢時我還在那邊說，真的天賦異稟，這麼小就看得到，柔柔也跟著在旁邊附和，我們已經90％確認是底迪了」。

當2人跟護士確認胎兒性別時，護士特別再照超音波要跟2人講解，沒想到他們還是堅持小孩為男寶，「我們還堅定不移的說是底迪 看到GG了，最後護士無奈默默說了一句：她明明就是女生⋯⋯」。余祥銓語氣不好意思，但還是覺得驚喜，無奈笑說： 「不曉得我們倆當時在亂看什麼東西。」他也說，不管小孩是男是女都好，能健康長大才是最重要的。