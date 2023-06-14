阮建銘表示FED今年終端利率預估在5.25%~5.5%，明年FED開始降息後，至明年底終端利率將降到4.25~4.5%。10年期公債殖利率現在約在3.8%，預估明年底降到3.2%。目前的投資策略，是買入短天期的投資等級債，存債取息後，將息再投資到股市。債券的類別以公共事業和醫療保健的投資等級債為首選。

至於債息再投入的股票，阮建銘建議，以個別公司資產負債表健全，同時有強勁的現金流為首選。台灣投資人偏好買ETF，也可以搭配債券型ETF，但要留意一定要買「折價」的ETF，不要買「溢價」。另外，台灣投資人在ETF中偏好高股息，只是領了息沒有再投資，反而會失去長期累積資產的機會。

至於明年FED的降息速度，阮建銘認為應該是緩步降息，除非美國商用房地產出現嚴重泡沫，造成信貸市場緊縮。最近有一則消息值得市場留意，高盛公司第1季商用不動產貸款遭拖欠金額較去年同期攀升至8.4億美元，年增612%，部分原因與推特老闆馬斯克拒付推特的商辦租金有關。另據科技媒體Platformer報導，推特也已拒付Google雲端服務的費用。推特（Twitter）除除了積欠高盛貸款外，也同時積欠台灣供應商神達（3706）及緯穎（6669）伺服器款項。