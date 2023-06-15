騎士趕緊下車上前攙扶，等到把對方順利扶到人行道後，才趕緊衝回機車上，行車紀錄器還拍下一名阿伯對騎士高舉雙手比讚。（翻攝自YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」）

台灣路口仍可見溫情！一名機車騎士日前在路口等紅燈時，發現有名視障者正拄著白手杖穿過路口，對方幾乎緊貼公車車頭，又一度要走到車陣中，騎士趕緊下車上前攙扶，等到把對方順利扶到人行道後，才趕緊衝回機車上，行車紀錄器還拍下一名阿伯對騎士高舉雙手比讚，影片吸引超過10萬次觀看。

YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」分享影片，一名騎士當時在路口等紅燈，發現左前方有名視障者正拿著白手杖過馬路，但該名視障者疑似迷失方向，不但緊鄰公車車頭，還一度要穿過公車與機車中間，進入車陣中，所幸該名騎士第一時間直接衝下車，上前引導對方。

騎士趕緊下車上前攙扶，等到把對方順利扶到人行道後，才趕緊衝回機車上，行車紀錄器還拍下一名阿伯對騎士高舉雙手比讚。（翻攝自YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」）

該名騎士當下發現該視障者距離等紅燈的車陣相當近，馬上上前牽著對方到路邊，才趕緊回到機車上，安全帽上的行車紀錄器拍下完整過程，還意外捕捉到一名在路邊的男子對騎士雙手比讚，騎士事後發文說「謝謝路旁阿伯對我比讚，我看到了」，影片吸引近10萬次觀看。

其他網友留言「不是每個英雄都是披著披風的，感謝你」、「原po跟阿杯都好棒好可愛！世界上需要多一點這種溫暖與善行」、「多虧你的影片，讓更多人知道這路口設計有問題，沒有針對盲人設置導盲行穿線」、「你是天選之人，只有你敢挺身而出。代表你的人品與行動力第一等」、「我在現場...只會驚嚇喊...都沒想過可以像你這樣快速離開車子去協助再跑回來...真的很佩服」。